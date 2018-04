Per Orsato Inter-Juventus è stata una gara da dimenticare: i nerazzurri sono infuriati e oggi parla Antonello. Il rapporto con l’arbitro è ai minimi termini

L’Inter è arrabbiata. La sconfitta con la Juventus non è stata ancora digerita e i nerazzurri danno la colpa del ko alle decisioni dell’arbitro Daniele Orsato di Schio. Non è stata una grande partita quella del fischietto veneto, ma l’Inter si sente presa di mira. Già in passato ci sono state polemiche sull’arbitraggio di Orsato, ora il rapporto con l’Inter è davvero ai minimi termini e c’è curiosità per sapere come si muoverà la società nerazzurra. Ieri è stata presa una giornata di riflessione, oggi probabilmente l’Inter parlerà in via del tutto ufficiale. Si attendono le parole dell’amministratore delegato Antonello, che dovrebbe dire l’opinione interista ai canali ufficiali del club oppure convocando i giornalisti. Il modus operandi ancora non è chiaro ma l’Inter si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. Per Orsato Inter-Juventus non è stata una partita facile e, con molta probabilità, se ne parlerà ancora per parecchio tempo.

Orsato e Inter, storia di un grande disamore

Perché l’Inter non ha un buon rapporto con l’arbitro di Schio? Al momento, la risposta più facile riguarda proprio Inter-Juventus: il rosso a Vecino, il mancato rosso a Pjanic, un presunto contatto tra Barzagli e Icardi nell’area bianconera. C’è anche altro, tra Orsato e l’Inter il feeling è ormai consumato da un bel po’. Il veneto era giudice di porta in un altro derby d’Italia, quello perso a Torino per uno a zero l’anno scorso, quando Icardi venne squalificato per la pallonata verso Rizzoli. Sempre l’anno scorso Orsato diresse l’Inter nel derby di ritorno contro il Milan, quello in cui il Diavolo andò a segno al settimo minuto di recupero. Tutte scelte che all’Inter non sono andate giù, anche per questo oggi Antonello darà la versione ufficiale dello stato dell’arte in casa nerazzurra.