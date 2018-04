Fioccano i 3 e i 4 per Daniele Orsato, arbitro dell’infuocato match di ieri sera tra Inter e Juventus. La stampa italiana è concorde nel definire l’arbitraggio disastroso

L’ «insensibile» Orsato. Questo è stato l’urlo di chi ieri sera abbandonava furibondo San Siro. Che la direzione del fischietto di Schio sia stata quanto meno rivedibile è cosa certa, come testimoniano anche le pagelle dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri. La Gazzetta dello Sport rifila un 4: «Per Vecino bastava il giallo in prima battuta, è il baco che guasta la partita».Tuttosport è più clemente e gli da 5: «E senza Var sarebbe stato 4 o peggio. L’errore più grave, la reiterata non espulsione di Pjanic». Il Corriere dello Sport ci va giù pesantissimo e gli assegna un vergognoso 3: «Partita horror. Dire che la condiziona è poco. Mancano cartellini gialli e le sue sviste sono colossali».

Il Corriere della Sera definisce l’arbitraggio di Orsato un pianto, e gli da 4: «L’arbitro considera da giallo l’entrata su Mandzukic, il Var lo tramuta in rosso. Lì la partita di Orsato di Schio prende la piega peggiore. Incomprensibile la mancata espulsione di Pjanic (già ammonito) per due falli su Rafinha. E poi ancora ignorati i falli di Cuadrado su Perisic, la manata di Alex Sandro su Cancelo. Orsato contro San Siro. Un pianto».