Il dialogo tra Tagliavento, quarto uomo in Inter-Juventus, e Massimiliano Allegri ha fatto discutere: ecco le dichiarazioni di Pecoraro in merito

Nella pancia dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, in zona mixed zone, dopo il triplice fischio di Inter-Juventus, c’è stato un episodio che ha fatto discutere eccome. Parliamo del breve botta e risposta che c’è stato tra Paolo Tagliavento e Massimiliano Allegri, una conversazione amichevole che ha destato più di qualche dubbio, soprattutto dopo tutti gli episodi dubbi che hanno caratterizzato i 90 e passa minuti del Derby d’Italia. Sull’argomento, ai microfoni della Rai, si è espresso così Giuseppe Pecoraro, procuratore federale della Figc:

«Si è parlato tanto del video che ha visto protagonisti Paolo Tagliavento e Massimiliano Allegri, forse inutilmente. Abbiamo acquisito le immagini, visionato il filmato e non c’è alcun procedimento da aprire in merito alla questione. Sia nel bene che nel male, bisogna sempre accettare i verdetti del campo». Dichiarazioni che non lasciano spazi ad ulteriori repliche e che “scagionano” la società Juventus ed il suo tecnico, Max Allegri, dalle accuse mosse da molti, che si tratti di addetti ai lavori o la stessa stampa, in questi ultimi giorni. E magari queste parole faranno discutere quanto il video…