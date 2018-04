Singolare siparietto tra Massimiliano Allegri e Paolo Tagliavento, quarto uomo di Inter-Juventus, al termine del Derby d’Italia

La Juventus, nelle ultime settimane, fa spesso e volentieri rima con “arbitro”. Come dimenticare l’attacco di Gianluigi Buffon ad Oliver, reo di aver assegnato un rigore in favore del Real Madrid per il contatto tra Mehdi Benatia e Lucas Vazquez. Dimenticare quanto accaduto in Inter-Juventus, invece, è esercizio difficile, visto che è accaduto soltanto ieri e che gli episodi in questione hanno fatto discutere eccome. L’altro arbitro in questione, Daniele Orsato, poi, è stato pubblicamente elogiato da Massimiliano Allegri.

Siamo nella mixed zone dello stadio Giuseppe Meazza, il tecnico della Juventus si appresta a rispondere alle domande dei giornalisti presenti quando Paolo Tagliavento lascia gli spogliatoi, dirigendosi verso l’uscita. S’incrocia con Allegri e l’allenatore lo saluta così: «Ciao Ta. Oh, è andato proprio bene eh (Orsato, ndr). E’ stato bravo, promosso!». Scena che sta facendo il giro dei social e di tutte le testate giornalistiche italiane. Chi sottolinea la confidenza che c’era tra i due, chi invece bolla come fastidiosa l’ironia usata dal tecnico toscano e chi s’indigna nel vedere scene del genere alla “luce del sole”, ricordando Calciopoli. Inter-Juventus, il Derby d’Italia delle polemiche.