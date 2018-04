La direzione arbitrale di Orsato in Inter-Juventus ha fatto discutere eccome e la polemica è finita anche su Facebook, “merito” del fratello

Inter-Juve è stata caratterizzata da parecchie decisioni dubbie del fischietto Daniele Orsato, dall’espulsione del centrocampista uruguayano Matias Vecino al mancato rosso nei confronti del playmaker bosniaco Miralem Pjanic, passando per il check al Var ma non solo. Situazioni che hanno portato l’arbitro al centro dell’attenzione generale, sia sui giornali che in tv, così come sui social network. Non si contano più i tweet diretti a quest’ultimo, reo di aver fischiato più a favore dei bianconeri.

Sui social network c’è anche Roberto Orsato, fratello dell’arbitro Daniele. E stavolta non parliamo di Twitter, ma di un’altra piattaforma, Facebook. Sul suo profilo, infatti, abbondano foto in cui esulta, pensa alla notte di Cardiff e via discorrendo, professando, dunque, la sua fede per la Juventus. La vicenda, però, avrebbe del paradossale perchè Roberto Orsato, dopo la tanto discussa direzione arbitrale del fratello Daniele, avrebbe cambiato il nome in Roberto Cirinci, probabilmente per evitare ulteriori polemiche e magari anche commenti poco felici. Facile no, fare due più due e arrivare a determinate conclusioni, motivo per cui con ogni probabilità si è scelto questo “cambio di identità”.