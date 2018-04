L’Inter di Luciano Spalletti ha perso il Derby d’Italia contro la Juventus e le tanto discutibili decisioni di Orsato sono state oggetto di commento nel post-partita

Inter-Juventus è stata una partita ricca di episodi e scelte arbitrali piuttosto dubbi, che hanno scatenato le reazioni sui social così come i commenti dei diretti interessati al termine del triplice fischio finale. In particolare il focus va posto sulle dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti ai microfoni della Rai, arricchita peraltro dalla polemica col giornalista presente: «La squadra si è abbassata troppo dopo la sostituzione di Icardi? Cosa devo dirti, hai ragione tu. Hai la sfera di cristallo e sapevi, in anticipo, come sarebbe andata a finire».

Quindi il tecnico di Certaldo sbotta dopo la replica del giornalista: “La mia era una semplice domanda”. E rincara la dose: «Non è questa la domanda da pormi ma un’altra, avresti dovuto chiedermi perchè sono stato costretto a fare queste sostituzioni. Alcuni episodi hanno finito per condizionare la partita, inducendoci a giocare in 10 uomini. Mi aspettavo una domanda sulle decisioni arbitrali, non sulle sostituzioni che ho operato». I cambi decisi dall’allenatore neroazzurro, quindi, sono stati più figli dell’inferiorità numerica che di cambiamenti da apportare. Restano, invece, seri dubbi sulle decisioni di Orsato.