Brozovic contro Orsato: «Non abbiamo perso, risultato frutto di altre cose» – FOTO

La svolta social di EpicBrozo continua. Il centrocampista ha commentato il ko con la Juve alla sua maniera su Instagram. Ecco il post di Marcelo Brozovic

L’Inter ha perso per 2-3 in casa contro la Juventus e ha complicato maledettamente la corsa Champions. I nerazzurri ora sono a -4 dalla Roma e attendono la gara tra Torino e Lazio per conoscere il proprio destino: in caso di vittoria dei biancocelesti, la qualificazione sarebbe molto complicata, nonostante lo scontro diretto all’ultima giornata. Marcelo Brozovic, uno dei migliori in campo ieri sera, ha parlato dopo il match, commentando la sfida sul suo profilo Instagram.

Brozo non ha digerito l’arbitraggio di Orsato che ha espulso Vecino per una dura entrata su Mandzukic e non ha estratto il secondo giallo a Miralem Pjanic. Il centrocampista croato dell’Inter ha attaccato l’arbitro di Schio commentando in questo momento la sfida di San Siro: «Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso! Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo! Sempre FORZA Inter». Il calciatore ha allegato alle sue parole una foto ‘anti-Juve’, ovvero la coreografia dei tifosi nerazzurri che prendeva palesemente in giro i bianconeri.