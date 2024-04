Juve Allegri, conto alla rovescia per il futuro

Le strade tra la Juve e Allegri sono pronte a sperarsi: ora l’obiettivo è chiudere la stagione cercando di tenersi stretto il posto Champions

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il conto alla rovescia è già partito perché la società ha deciso di non proseguire con il tecnico livornese in panchina. La delusione per i risultati ottenuti è tanto anche se potrebbe ancora arrivare un trofeo con la Coppa Italia.