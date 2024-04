Thiago Motta Juve, questione di formalità: lui ha deciso

Thiago Motta ha deciso il suo futuro e sarà alla Juve nella prossima stagione: il tecnico ripartirà con una nuova avventura

Come spiega Gianluca Di Marzio, i bianconeri avrebbero già incassato il sì del tecnico del Bologna, disposto a trasferirsi in bianconero al termine di questa stagione per assumere la carica di allenatore.