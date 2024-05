Sesko Milan, Kek (ct Slovenia): «Spero che rimanga com’è. É un attaccante moderno e sta crescendo. Ma non fate paragoni con LUI, non è giusto»

Matjaz Kek, Ct della Slovenia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’attaccante che piace al Milan Sesko

Benjamin Sesko sembrerebbe l’obiettivo numero uno del mercato del Milan. Attaccante, costo 60 milioni (trattabili), attuale club il Lipsia, a La Gazzetta dello Sport parla di lui Matjaz Kek, commissario tecnico della Slovenia.

IDENTIKIT – «È l’attaccante moderno per definizione. Non so dove giocherà, ma intanto in estate me lo godrò io…».

HA COLPI DA NUMERO 10 – «Si riferisce al gol contro la Svezia nel 2022, immagino. Un pallonetto incredibile, un gol spettacolare. Benjamin rappresentata una minaccia costante per gli avversari, indipendentemente dalla squadra in cui gioca…».

LO VUOLE IL MILAN – «Non è una domanda per me. Mi spiego: sono contento di come stia crescendo a Lipsia e in generale come calciatore. È proprio per questo che sta diventando sempre più importante anche per la Slovenia».

IL TRIDENTE CON LEAO E PULISIC – «So dove vuole arrivare, ma posso dire solo che Benjamin è un ragazzo umile, rispettoso e con un’incredibile voglia di migliorarsi. Non esce dal campo se non ha completato un esercizio. Non mi sorprende che il Milan e altri club europei siano interessati».

RICORDA IBRA – «Ricorda… Benjamin Sesko. Un ventenne che sta facendo passi da gigante nel calcio europeo. Spero rimanga così com’è, spontaneo e genuino. Paragonarlo ad altre punte non mi sembra corretto».