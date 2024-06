Calciomercato Fiorentina, i primi nomi di Palladino: Carboni e Colpani

Calciomercato Fiorentina, le prime richieste di Palladino per rinforzare la Viola: il tecnico ex Monza vuole due sue vecchie conoscenze

Inizia oggi l’era Palladino a Firenze: atteso nelle prossime ore il comunicato ufficiale della Fiorentina, il nuovo tecnico ha fatto già i primi nomi per il calciomercato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per poter iniziare a mettere le basi del suo 3-4-2-1 il tecnico vorrebbe dei giocatori con cui ha già affinità e per questo i primi nomi sono quelli di Colpani del Monza e Carboni, talentino dell’Inter che ha giocato in prestito la scorsa stagione proprio in Brianza.