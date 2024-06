Italia Turchia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Dall’Ara andrà in scena l’amichevole tra Italia e Turchia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Dall’Ara va in scena l’amichevole di avvicinamento agli Europei tra Italia e Turchia. Una delle ultime amichevoli per Luciano Spalletti per decidere la rosa definitiva da portare in Germania. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Retegui. Ct. Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Yildiz, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella.

Italia-Turchia: orario e dove vederla

Italia-Turchia si gioca alle ore 21.00 di martedì 4 giugno. Verrà trasmessa in chiaro in esclusiva su Rai1. Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile su Rai Play.