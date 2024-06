Italia, servono tre tagli tra i convocati: ecco chi rischia di tornare a casa

Entro il sei giugno l’Italia dovrà comunicare la rosa dei 26 che parteciperà all’Europeo: i dubbi di Spalletti su quelli da mandare a casa

Il 6 giugno l’Italia dovrà comunicare alla FIFA la scelte definitive sulla rosa da portare agli Europei, sfoltendo il gruppo dagli attuali 29 ai 26 consentiti dal regolamento. Per questo motivo Spalletti è alle prese con delle riflessioni per decidere quali giocatori dovranno lasciare il ritiro di Coverciano prima della partenza per la Germania.

Uno sarà sicuramente un portiere: Donnarumma e Vicario sono sicuri di esserci e quindi indietro rimarrà uno tra Meret e Provedel. Gli altri dubbi sono a centrocampo e sugli esterni: in mezzo al campo tra Folorunsho, Ricci e Fagioli uno è di troppo e se il bianconero può fornire qualità a centrocampo, i principali indiziati sono il granata e il veronese. Sugli esterni invece in bilico ci sono: Bellanova, Zaccagni, Orsolini ed El Shaarawy. In particolare il granata rischia di rimanere chiuso a destra da Darmian e Di Lorenzo.