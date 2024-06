Niedarauer: «Adesso è un altro VENEZIA, abbiamo molta più ESPERIENZA. I giocatori hanno capito la SERIETA' delle nostre ambizioni. Proprietà straniere in Italia? Io dico che...»

Le parole di Duncan Niederauer, presidente del Venezia, sulla prossima stagione dei neroverdi in Serie A. I dettagli

L’orgoglio di Venezia per la promozione in Serie A coincide con quello del suo presidente Duncan Niederauer, alla sua seconda impresa negli anni della sua gestione. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

DIFFERENZA TRA LE DUE PROMOZIONI – «È stata molto più emozionante questa. Durante il campionato abbiamo fatto un grande lavoro per sistemare il club e fare una squadra forte, e la crescita dei ragazzi è stata incoraggiante. Ci siamo dati forza a vicenda. E poi abbiamo avuto un supporto incredibile dei tifosi: senza di loro sarebbe stato impossibile farcela, si è creata un’atmosfera bellissima».

COME SI PRESENTA IL VENEZIA IN A – «Con una squadra più pronta, con una rosa migliore: c’è meno lavoro da fare in vista della prossima stagione. Ma siamo più pronti in generale, anche come organizzazione societaria, con un centro sportivo moderno ed efficiente. E con più anni di esperienza sulle spalle. Insomma, è un altro Venezia».

SQUADRE CON PROPRIETA’ STRANIERE – «Siamo in rapporti stretti con diversi di loro, di Serie B ma anche di A, ma anche con gli italiani. Non vedo l’ora di riallacciare vecchi rapporti e crearne nuovi».

I NUOVI SOCI – «Di sicuro ci ha fatto molto piacere vedere quanto sia attrattivo il Venezia nel mondo. Sono certo che con il loro ingresso sia stata trasmessa anche una maggior fiducia alla squadra: i giocatori hanno capito che il Venezia è un progetto serio. Semmai fossero stati preoccupati per quello che si diceva, hanno capito in fretta che con queste nuove risorse siamo più forti».

I TEMPI DIFFICILI DEL PASSATO – «Tutto risolto, tutto sistemato, anzi: ora siamo in credito…»