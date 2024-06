Mbappé al Real Madrid, tocca fargli posto: Rodrygo via? Il City prepara l’offerta

L’arrivo di Kylian Mbappé spinge Rodrygo fuori dagli undici titolari e forse lontano dalla Spagna: il City prepara l’offerta

Ieri è arrivato l’annuncio ufficiale tanto atteso di Kylian Mbappé al Real Madrid. L’approdo del francese alla Casa Blanca, oltre a scatenare l’entusiasmo dei tifosi spagnoli e far impazzire i pallottolieri per le cifre da capogiro dell’operazione, ha aperto un interrogativo: a chi prenderà il posto? Con Vinicius, in aria di Pallone d’Oro, intoccabile, il candidato numero uno sembra essere Rodrygo.

Il brasiliano in questi ultimi anni ha avuto una crescita vertiginosa di rendimento, ma questo potrebbe non bastare per garantirgli il posto in squadra. Per questo motivo non è impossibile immaginarlo lontano da Madrid: come riportato dal Corriere dello Sport il Manchester City è pronto a fare un’offerta da 150 milioni.