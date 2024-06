Cairo: «Torino, ecco i TEMPI che ci vogliono per il nuovo mister. BUONGIORNO resta, non è in VENDITA. Stiamo preparando una NOVITA’ per il 2025-26»

Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sul futuro tecnico dei granata e sulla permanenza di Buongiorno

A margine di un evento della Lega di C, ha parlato Urbano Cairo tra presente e passato del suo Torino.

BILANCIO DELLA STAGIONE – «È stata impegnativa e fino all’ultimo si poteva fare… una cosa in più (la qualificazione alla Conference, ndr), ma poi non ce l’abbiamo fatta. Abbiamo buttato via tanti punti per strada, anche contro formazioni che sono retrocesse, ed è stato un peccato perché abbiamo battuto nettamente Atalanta, Milan e Napoli. Ora è necessario fare un passo in avanti, con le scelte giuste sull’allenatore e sul mercato. Bisogna essere pronti, lucidi e rapidi».

QUANDO ARRIVERA’ IL NUOVO MISTER – «Non so se ci vorrà una settimana o 10 giorni, ma bisogna decidere molto velocemente».

VANOLI IN POLE POSITION – «Vanoli è un tesserato del Venezia e io non parlo di allenatori e giocatori di altre squadre. Il Venezia ha fatto una bella cavalcata e merita i complimenti».

QUANTO VALE BUONGIORNO – «Non lo so, non l’ho messo sul mercato e dunque non ha un prezzo. È reduce da una stagione super perché, dopo che è voluto restare con noi la scorsa estate (lo voleva l’Atalanta, ndr) era ancora più responsabilizzato. Ha disputato prestazioni strepitose e non ha lasciato spazio a nessun attaccante. Me lo godo e non è mia intenzione venderlo».

TRE GRANATA IN AZZURRO – «Non sono ancora nella lista dei 26, ma già avere 3 nei 30 è grande motivo di orgoglio e vuol dire contribuire anche noi alla Nazionale. Per il 2025-26 pensiamo alla squadra Under 23».