Tutti pazzi di Francesco Pio Esposito: due squadre di A sull’attaccante dello Spezia

Francesco Pio Esposito ha convinto tutti allo Spezia: con 14 gol e due assist l’attaccante, di proprietà dell’Inter, ha molti estimatori in Serie A

Francesco Pio Esposito continua a stupire. L’attaccante classe 2005 è diventato un punto di riferimento per lo Spezia, contribuendo in modo decisivo alla corsa playoff e alimentando il sogno promozione diretta nelle ultime giornate di campionato. Con 14 gol e 2 assist in 30 presenze, il centravanti sta vivendo una stagione da protagonista anche in maglia azzurra: con l’Italia Under 21 ha infatti messo a segno 7 reti e fornito 3 assist in 11 apparizioni.

Numeri e prestazioni che non sono passati inosservati. L’Inter, proprietaria del suo cartellino, ha scelto di rinnovargli il contratto fino al 2030, a conferma della grande fiducia riposta nel talento cresciuto nel vivaio nerazzurro. Ma su Esposito si stanno muovendo anche diversi club di Serie A: il Torino ha manifestato interesse concreto, mentre secondo Tuttosport, al recente match contro il Mantova erano presenti anche osservatori del Bologna, curiosi di valutarlo da vicino.