Quanto guadagnerà MBAPPÉ con il Real Madrid? Le cifre ballano tra BONUS alla firma, PREMI in stagione e CONTRATTO fisso

Ecco tutti i numeri dell’affare Mbappé al Real Madrid: sarà il più pagato della rosa, ma ecco quanto guadagnerà

Il Corriere dello Sport ha fatto i conti dell’affare Mbappé. Anche se ancora non è dato conoscere l’entità dell’intera operazione:

«Dal Real non trapelano cifre, ma lo svincolato Mbappé, che in Patria ha conquistato 7 campionati (il primo col Monaco), 4 Coppe e 4 Supercoppe di Francia e 2 Coppe di Lega, dovrebbe guadagnare una base fissa di 15 milioni netti l’anno (a Parigi ne percepiva 70 lordi), più un premio alla firma su cui le fonti discordano, con un’ampia forbice che oscilla tra i 40 e i 100 milioni. Non mancano le variabili, legate a risultati individuali e collettivi. Numeri già sufficienti per rendere l’attaccante parigino il giocatore più pagato dell’intera rosa, davanti ad Alaba, Modric, Vinicius e Bellingham. L’avvocata Delphine Verheyden, specialista nel settore, ha inoltre garantito al suo assistito il mantenimento del 100% del ricavato dei contratti legati ai diritti d’immagine già in essere e dell’80% di quelli sottoscritti a partire da ora, col Real che si assicura il rimanente 20%».

Secondo il Corriere della Sera, le cifre sono leggermente diverse: i 15 milioni d’ingaggio sono destinati a salire fino a toccare quota 20. E il bonus alla firma sarà un assegno dalla vertiginosa cifra di 125 milioni!