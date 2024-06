Calafiori Juve, ecco le cifre, ma il Bologna prova a resistere

La Juve continua a seguire Calafiori: le cifre della trattativa per arrivare al difensore del Bologna (che vorrebbe trattenerlo)

Il Corriere dello Sport dedica al possibile affare Juventus-Calafiori l’apertura in prima pagina. Ecco qual è la situazione secondo il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni:

«Il Bologna valuta il suo cartellino tra i 25 e i 30 milioni e almeno ufficialmente lo reputa incedibile. Nel senso che farebbe di tutto per trattenerlo, almeno per la stagione dell’approdo in Champions League, anche perché in caso di vendita il 40% della cifra incassata andrebbe riversata al Basilea. L’ostacolo principale da superare riguarda proprio la resistenza di Sartori e Saputo, perché la volontà del ragazzo sembra abbastanza chiara: alla Juve andrebbe di corsa, non tanto per i soldi (il suo stipendio lieviterebbe rispetto ai 400 mila euro attuali) quanto per una questione di prospettiva a medio-lungo termine.

Alla Juve gli hanno promesso di lottare subito per lo scudetto e di arrivare, in pochissimo tempo, a giocarsi pure l’Europa con una certa ambizione. Nelle intenzioni del club, uno come Calafiori rappresenterebbe la certezza della difesa per i prossimi 7-8 anni almeno, dentro un reparto che già in questa finestra estiva di mercato potrebbe subire grossi stravolgimenti. Si è parlato spesso, ad esempio, della clausola di Bremer: 61 milioni di euro, di cui 55 alla Juve e 6 al Torino (il 10%): se qualcuno dovesse bussare alla porta di Giuntoli con questa offerta, il brasiliano partirebbe».