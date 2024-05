Vardy Como, una suggestione per il futuro? «Chi lo sa... vedremo»

Jamie Vardy, attaccante del Leicester City, è stato intervistato da Gianluca Di Marzio e ha parlato del Como e del suo futuro

COMO PROMOSSO – «Perché sono qui? Non lo so (ride ndr.). No sto scherzando. Ho sempre voluto venire a vedere una partita qui e per fortuna ho visto il Como venire promosso in Serie A».

FUTURO – «Io al Como? Sto invecchiando, sono vecchio. Chi lo sa, vedremo»