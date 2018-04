Inter-Juventus, per l’episodio Allegri-Tagliavento la Figc non apre alcuna indagine

Dopo l’episodio seguito a Inter-Juventus che ha visto uno scambio di battute tra Allegri e Tagliavento, la Procura Figc non apre alcuna indagine per chiarire l’accaduto

Nel postpartita di Inter-Juventus, uno scambio di battute tra Massimiliano Allegri e Paolo Tagliavento (qui il video) aveva gettato ombre sulla regolarità della gara di San Siro. Dopo le polemiche relative all’arbitraggio di Orsato, la breve chiacchierata tra l’allenatore bianconero e il quarto uomo aveva messo in moto anche la Procura Federale, intervenuta per fare chiarezza sull’accaduto.

Oggi, come riportato da La Gazzetta dello Sport, fonti vicine alla Figc fanno sapere che non c’è alcuna inchiesta da parte della Procura sui video circolati dopo Inter-Juventus, dallo scambio di battute fra Allegri e Tagliavento in zona mista allo stesso labiale del quarto uomo al momento di segnalare il recupero. Dopo aver acquisito e analizzato i video relativi agli episodi in questione, la Procura federale ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per aprire un’indagine.