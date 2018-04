Inter-Juventus fa discutere, interviene la Procura della Federcalcio. Il derby d’Italia e i video di Tagliavento nel mirino di Pecoraro

Continuano le polemiche sulla Juventus in ottica Scudetto. Mentre il Napoli sta buttando alle ortiche con la Fiorentina le chance di sorpassare i bianconeri, c’è chi accende i riflettori sulla lotta per il tricolore. Si tratta della Procura della Federcalcio, nel mirino che la rovente partita di ieri sera, il derby d’Italia tra l’Inter e la Juventus. Stando a quanto riporta l’Ansa, il procuratore Giuseppe Pecoraro è già entrato in azione. Avrebbe deciso di inviare un maggior numero di collaboratori rispetto al passato per controllare la regolarità delle partite per il vertice e per la coda.

All’attenzione del procuratore, intanto, sono anche due filmati inerenti Inter-Juventus di ieri, entrambi con protagonista Tagliavento, a San Siro in veste di quarto uomo. Un video è quello del siparietto tra Allegri e il fischietto ternano al termine della partita di ieri a San Siro, un altro mostra il labiale dello stesso Tagliavento a bordocampo nella fase finale della partita, immagini che hanno fatto molto discutere sul web. Non è una bella notizia per la Serie A e per la sua credibilità, proprio nel momento in cui il campionato è apertissimo in ogni zona.