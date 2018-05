Milan Mendes, un corpo un’anima: a cena a Madrid Mirabelli e l’agente portoghese hanno parlato di calciomercato e del futuro di André Silva

Il Milan martedì era a Madrid. Massimiliano Mirabelli ne ha approfittato per parlare di mercato con i madridisti e anche con Jorge Mendes. Il direttore sportivo del Milan era a cena con l’agente portoghese e il piatto forte della serata è stato André Silva. Il centravanti lusitano fatica a trovarsi al Milan, soprattutto con il modulo attuale. È possibile che il prossimo calciomercato dia indicazioni importanti sul futuro di Silva, che adesso sembra davvero lontano dal Diavolo. I rossoneri potrebbero darlo via e c’è già un’opzione possibile, tra l’altro presente al tavolo con Mendes e Mirabelli.

Si tratta del Monaco. Anche un dirigente biancorosso era presente a Madrid e, stando a La Gazzetta dello Sport, si sarebbe interessato alle sorti di Silva. Non che la cessione sia già fatta oppure imminente, ma il Monaco ha drizzato le antenne e sarebbe disposto a venire incontro al Milan. Le parti si riaggiorneranno in futuro, anche perché nel Principato giocano calciatori che i rossoneri ritengono interessanti, quindi si potrebbe dar vita a qualche scambio. In ultima istanza, Mirabelli e Mendes hanno parlato anche di una permanenza al Milan da parte di Silva: Gattuso cambierà modulo, il portoghese potrebbe trarne giovamento.