I rumors parlano di un calciomercato del Milan improntato sulla ricerca di un bomber che faccia venire giù San Siro, ma Mirabelli smentisce

Lo scorso calciomercato del Milan era stato caratterizzato dall’arrivo di Nikola Kalinic ed Andrè Silva: l’uno una certezza, l’altro un grande prospetto per il futuro. Invece hanno deluso entrambi e l’ipotesi del doppio addio non è affatto da scartare, tenuto conto che Patrick Cutrone si è guadagnato una delle due maglie destinate ai centravanti in rosa. Nelle scorse ore è impazzata la voce di un Massimiliano Mirabelli alla ricerca di un bomber che faccia, letteralmente, venir giù San Siro. Questa confidenza fatta agli amici, però, è stata subito smentita dal diretto interessato sul suo profilo Twitter:

«Non ho mai fatto confidenze di mercato. Restiamo concentrati sul finale di questa stagione. Il nostro futuro adesso si chiama Milan-Verona, poi testa, gambe e cuore sulla Finale di Tim Cup contro la Juve». Mirabelli riporta l’attenzione sul campo, visto che queste ultime 4 partite, 3 in campionato più la finale di Coppa Italia, diranno se il Milan l’anno prossimo disputerà l’Europa League o meno. Dettaglio non di poco conto, quando si dovrà poi andare a trattare con i bomber d’Europa. Un Milan senza Coppe non sarebbe destinazione altrettanto appetibile.