Dzeko chiaro: «Fiorentina, sono tornato per vincere. Su Kean penso che lui...» - Calcio News 24

Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazione sulla nuova stagione

Sulle pagine del Corriere dello Sport è stata pubblicata una lunga intervista a Edin Dzeko, nuovo attaccante della Fiorentina. Il centravanti bosniaco, tornato in Serie A dopo l’esperienza in Turchia, ha parlato apertamente del suo stato di forma, delle sue ambizioni e del futuro, mostrando grande determinazione.

«Non sono tornato per fare il vecchietto che sta lì, leggero e spensierato», ha dichiarato Dzeko. «Io mi sento bene, la testa è quella di sempre, e anche i piedi. Non sarò velocissimo, ma non sono mai stato uno dai movimenti rapidi. Curo molto il mio corpo, l’alimentazione. Un tempo a 33, 34 anni uno era arrivato. Le cose sono cambiate. A 39 faccio ancora dieci, undici chilometri a partita».

Parole che non lasciano spazio a dubbi: l’ex Roma e Inter è tornato in Italia per essere protagonista e dare un contributo importante alla Fiorentina, dentro e fuori dal campo.

Alla domanda se lo spaventi il pensiero dell’addio al calcio, soprattutto avendo vissuto da vicino quello di Francesco Totti ai tempi della Roma, Dzeko ha risposto con grande sincerità:

«Francesco io oggi lo capisco. Lasciare quella che è stata la tua vita per più di vent’anni, gli allenamenti, i ritiri, i compagni, le partite negli stadi più belli del mondo, è doloroso, destabilizza. Io voglio arrivarci con la testa giusta, quando sarò contento di chiudere, staccherò. Mi sento ancora lontano da quel giorno. E sono orgoglioso di poterlo dire. So di non poter giocare tutte le partite, i tempi di recupero sono diversi rispetto a quando avevo vent’anni. Ma ho tanto da dare alla Fiorentina».

Infine, un commento anche su Moise Kean, nuovo compagno d’attacco in viola:

«Lo conoscevo, abbiamo lo stesso agente, ci siamo affrontati in campo e anche incontrati a Milano. Diciamo che sono un po’ meno esplosivo di Moise».

Con queste parole, Edin Dzeko lancia un messaggio forte al campionato e ai tifosi viola: è pronto a dare tutto per la Fiorentina. La sua esperienza sarà fondamentale nello spogliatoio e il fronte offensivo della squadra toscana si arricchisce di un leader vero.