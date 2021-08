Inter, le dichiarazioni di Dzeko a Inter Tv: «Siamo forti e vogliamo continuare così. Gol? Mi ha dato fiducia»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Inter Tv delle sue prime settimane in maglia nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni.

SQUADRA – «Sembra che sto giocando con questi ragazzi da tanto tempo. Devo dire che non è difficile perché qui ci sono tanti campioni, gente che sa giocare a calcio. Mi sono divertito molto, non solo nei 90′ contro il Genoa. Siamo una squadra forte e vogliamo continuare questo percorso che è iniziato molto bene».

ESORDIO – «E stato un giorno emozionante per me, dopo che l’anno scorso che giocavamo tutte le partite senza tifosi quest’anno sono tornati ed è stata una grande emozione, c’era anche mia madre allo stadio. È finita bene, con un mio gol che ho cercato tanto».

GOL – «Non segnavo da tanto tempo in Serie A. Gli ultimi gol per la Roma sono stati in EL, era importante sbloccarsi e fare subito gol nella prima partita, a San Siro e con i tifosi che ci dà ancora più fiducia per il futuro».

VERONA – «Dobbiamo continuare questo percorso che abbiamo iniziato contro il Genoa, ogni punto e partita importante. L’Inter è campione d’Italia e la prossima partita non sarà facile, conosco molto bene il loro allenatore che carica molto i giocatori. Ma noi siamo pronti e vogliamo fare bene prima della sosta delle nazionali».