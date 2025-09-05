Dzeko sulla Fiorentina: «A Firenze per dimostrare di essere grande. La situazione è...» - Calcio News 24

Fiorentina, Dzeko si racconta: «A Firenze per dare ancora tanto»

Nuova avventura in Italia per Edin Dzeko, approdato alla Fiorentina dopo le esperienze con Roma e Inter. L’attaccante bosniaco, oggi anche capitano della sua Nazionale, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della FIFA in cui ha parlato del cammino verso il Mondiale 2026 e del suo recente trasferimento a Firenze.

Dzeko, attualmente impegnato nelle qualificazioni con la Bosnia ed Erzegovina, ha commentato con entusiasmo il buon momento della sua selezione:

«Siamo in testa al girone e questo ci dà fiducia. Ma sappiamo bene che le qualificazioni sono lunghe e difficili. La chiave sarà la continuità. Abbiamo qualità nella rosa e, se manterremo la giusta mentalità, possiamo arrivare lontano».

Con 141 presenze e 68 gol in Nazionale, Dzeko è una leggenda vivente per il calcio bosniaco. Ma per lui, i numeri non sono tutto:

«Indossare la maglia della Bosnia è un onore immenso. Ogni volta provo emozioni forti e sento la responsabilità di rappresentare il mio Paese. Più che i gol, contano la passione e il rispetto per la maglia».

Il passaggio alla Fiorentina è stato accolto con curiosità, soprattutto per l’età avanzata del bomber, che però non ha dubbi sulle motivazioni della scelta:

«Dicono che il vino invecchiato sia il migliore… Forse è vero! Firenze è una città splendida e mi sento davvero a casa. Anche nel calcio, l’esperienza conta. So di poter ancora dare molto, sia in termini di gioco che di leadership».

Conoscitore profondo della Serie A, Dzeko ha voluto sottolineare ciò che rende speciale il campionato italiano e come sta vivendo i primi mesi in maglia viola:

«La Serie A è un torneo estremamente tattico e competitivo. Ogni partita è una sfida dura, e questo lo rende affascinante. Alla Fiorentina mi hanno accolto benissimo fin dal primo giorno. Mi sento motivato e pronto a lottare per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi».

Il feeling tra Dzeko e la Fiorentina sembra destinato a crescere. Con la sua esperienza, carisma e fame di vittorie, il centravanti può diventare un punto di riferimento per la squadra di Italiano e un esempio per i giovani viola.