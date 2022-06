Dzemaili su Gnonto: «Forza incredibile e tecnica superiore. Non è un vero 9»

Il centrocampista svizzero Dzemaili ha elogiato le qualità dell’attaccante azzurro Gnonto

Blerim Dzemaili, compagno di squadra allo Zurigo di Gnonto, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato le qualità del giovane attaccante dell’Italia.

CARATTERISTICHE – «Sono felice per lui, è un ragazzo che si merita ogni bene. Gli consiglio di restare nello Zurigo o di andare in una squadra che lo faccia giocare. Poi, tra un anno, se smetto e divento dirigente, lo prendo io. Quando sono arrivato allo Zurigo ho trovato questo ragazzino con una forza incredibile e una tecnica superiore. Mi sono chiesto com’era possibile che non giocasse in Italia».

POSIZIONE – «Seconda punta o esterno d’attacco. Veloce, ha senso tattico, ottimo dribbling, è mobile. Invece centravanti non è il suo ruolo. In mezzo è difficile per lui, non è un vero 9».