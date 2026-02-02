Ebosse Torino, ufficiale il colpo di mercato: dettagli, formula e comunicato del club

Ebosse Torino: un matrimonio di parole che i fan granata impareranno a conoscere. E’ lui il colpo di calciomercato messo a segno sul gong dai piemontesi

«Un nuovo acquisto? Vediamo. Stiamo lavorando per fare qualcosa in più. Non voglio anticipare nulla perché il mercato è sempre imprevedibile» spiegava ieri pomeriggio, subito dopo la partita contro il Lecce, il patron del Torino Urbano Cairo. Poi, sempre sullo stesso argomento, la chiosa: «Spero di poter aggiungere ancora un calciatore». E bene, circa 30 ore dopo – e proprio sul gong della fine del calciomercato – quel ‘calciatore’ sembrerebbe avere un nome e un cognome ben precisi.

Il Torino rafforza il proprio reparto difensivo nell’ultimo giorno disponibile per confezionare le trattative invernali con l’innesto di Enzo Ebosse. L’operazione, il cui contratto risulta già ufficialmente depositato presso la Lega Serie A, ha seguito un iter particolare che ha coinvolto tre club. Il difensore camerunense, di proprietà dell’Udinese, aveva infatti iniziato la stagione in prestito all’Hellas Verona. Dopo la risoluzione anticipata dell’accordo con la società scaligera e il momentaneo rientro in Friuli, il giocatore si può ora trasferire tra le mura del Filadelfia. Lì si unirà ai suoi nuovi compagni alla corte di mister Marco Baroni. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, esercitabile al termine della stagione. L’avventura di Ebosse al Torino sta per avere inizio, segue il comunicato postato direttamente dal Toro sui propri account ufficiali.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Udinese Calcio, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enzo Jacques Rodolphe Ebosse. Enzo Ebosse nasce ad Amiens, in Francia, l’11 marzo 1999. È un difensore centrale di piede mancino. Cresciuto nelle giovanili del Lens, con questa maglia totalizza 6 presenze con la Prima Squadra. Nell’estate 2019 passa al Le Mans: conclude la sua esperienza con 19 presenze e due assist. Nel luglio 2020 c’è il trasferimento all’Angers: 34 presenze tra Ligue 1, Coppa di Francia e Coppa di Lega. Nell’estate del 2022 arriva in Italia: con l’Udinese debutta in Serie A il 13 agosto contro il Milan e matura 26 presenze con la maglia bianconera.

Dal gennaio del 2025 si distingue in prestito, in Polonia, allo Jagiellonia: in sei mesi ottiene 19 presenze, di cui 6 in Conference League, competizione in cui arriva a giocare i quarti di finale contro il Betis Siviglia, e vince la Supercoppa di Polonia. Da questa stagione passa in prestito al Verona: con la casacca gialloblù scende in campo 5 volte, giocando da titolare nelle ultime partite contro Cremonese ed Udinese. Ebosse, dopo aver difeso i colori della Nazionale francese under 16, ha scelto di rappresentare il Camerun, con cui annovera 2 presenze ufficiali, tra cui la prestigiosa vittoria per 1-0 contro il Brasile al Mondiale del 2022. Tutto il Torino Football Club accoglie Enzo Ebosse con un affettuoso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!»

