Eder: «Sampdoria? Non riuscirei a dire no»

Le parole di Eder, ex attaccante italo-brasiliano della Sampdoria sull’attuale situazione del club blucerchiato

Eder ha parlato a Il Secolo XIX. L’ex calciatore della Sampdoria ha fatto il punto sul proprio futuro nel mondo del calcio.

PAROLE – «Quando ho lasciato la Cina avevo detto al mio agente che l’unico club in cui sarei tornato in Italia era la Samp: c’erano altre possibilità, ma non ho voluto. C’era voglia di tornare da parte mia, ma il club ha avuto altre idee e le rispetto. Anche ora non ci sono stati contatti ma se un giorno arrivasse una chiamata della Samp non riuscirei a dire no: ho ancora tanti tifosi che mi scrivono e mi ricordano i miei gol, le emozioni vissute».