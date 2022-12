Calciomercato Sampdoria: sfida Torino Roma per Bereszynski

Calciomercato Sampdoria, Bereszynski è l’obiettivo sia del Torino che della Roma e i blucerchiati sperano in un’asta al rialzo

Partirà o non partirà? Non è dato saperlo, la certezza è che Bartosz Bereszynski ha mercato. La Roma, che dopo un interesse iniziale sembrava essersi orientata su altri obiettivi, avrebbe fatto nuovamente capolino per il terzino della Sampdoria. Secondo quanto riporta Marca, i giallorossi avrebbero cambiato idea su Hector Bellerin. Ingaggio troppo elevato per un acquisto del mese di gennaio.

Ora però c’è anche il Torino e quindi la concorrenza per la Roma aumenta. A questo punto se anche la seconda alternativa al blucerchiato (Alvaro Odriozola del Real Madrid) dovesse raffreddarsi, non è da escludere che i due club di Serie A si diano battaglia per il blucerchiato. Può iniziare un’asta? Il miglior offerente, salvo colpi di scena, si aggiudicherà il cartellino del polacco.

