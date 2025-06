Ederson, l'Atalanta è abbastanza chiara: pagare moneta, vedere cammello! La situazione tra prezzo e indiscrezioni - Calcio News 24

Ederson e l’idea dell’Atalanta nei confronti del centrocampista brasiliano. Come ci si comporterà sul mercato estivo?

Secondo quanto riportato oggi da CalcioNews24, l’Atalanta ha le idee molto chiare. Ederson (così come tutti i “big”) andranno via solo in caso di offerte irrinunciabili, considerando la volontà della società di consolidare la rosa.

Ederson ad oggi è valutato intorno ai 70 milioni di euro. Il detto della società nerazzurra è molto semplice: pagare moneta, vedere cammello. Staremo a vedere nelle prossime settimane