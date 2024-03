Ederson versione "Lo Squalo": aggressività per strappare i Quarti

Per strappare i quarti d’Europa League l’Atalanta ha bisogno del miglior Ederson: ad oggi uno dei migliori centrocampisti in Serie A

Il “lavoro sporco” con un pizzico di qualità può fare la differenza. Ederson è il membro che La Casa di Carta non ha avuto l’onore di avere della propria banda per la sua capacità di saper contrastare e rubare palla agli avversari, una dote che farebbe invidia persino ad un perfezionista come Berlino, come del resto dall’altra parte il brasiliano può essere anche la controfigura perfetta per il quinto film de “Lo Squalo”: possente, aggressivo, temibile e autore di un lavoro pulito.

Il brasiliano è uno dei cardini del centrocampo dell’Atalanta, raggiungendo una consacrazione in mediana assolutamente fantastica. Dal primo anno d’apprendimento ha messo su tanta conoscenza tattica che solo Gasperini poteva dargli, migliorando le sue abilità in mezzo al campo diventando non solo continuo, ma anche pulito in tutti gli interventi che fa. Oltre ad una struttura fisica che gli permette di agguantare la preda in puro stile Jaws: senza lasciare alcuna traccia dell’accaduto, per quanto fare fallo in certe situazioni conviene ai fini del risultato.

L’Europa League lo ha visto come grande protagonista visto che si tratta del quarto più utilizzato della rosa nelle coppe europee. Il centrocampo sarà la chiave per dimostrare superiorità ai danni dello Sporting e strappare i Quarti di Finale. Nelle sfide importanti (come è stato per esempio contro la Juve) non è mai mancato, dove le pressioni lasciano spazio alla consapevolezza dei propri mezzi.