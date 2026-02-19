Ederson Atalanta, l’Atletico Madrid esce allo scoperto: la rivelazione sull’interesse per il centrocampista. Dea e altre pretendenti avvisate!

Il futuro professionale di Ederson, instancabile centrocampista brasiliano che ha saputo imporsi brillantemente come uno dei profili tattici più completi e fisicamente dominanti del campionato italiano vestendo la maglia dell’Atalanta, infiamma le imminenti dinamiche internazionali. Il talentuoso mediano sudamericano, seguito a più riprese dagli attenti scout della Juventus, è finito ora prepotentemente nel mirino di una vera e propria corazzata spagnola, pronta a sferrare l’assalto decisivo per garantirsi le sue prestazioni sportive.

A confermare pubblicamente questo interesse, trasformandolo in trattativa, è stato direttamente Mateu Alemany. L’esperto direttore dell’Atletico Madrid, intervenuto ai microfoni della nota emittente iberica Movistar, ha scelto di non nascondersi dietro le consuete frasi di circostanza. Il navigato dirigente ha ammesso candidamente che il formidabile mediano orobico rappresenta un obiettivo sensibile e prioritario per la blasonata squadra guidata da Diego Pablo Simeone, carismatico tecnico argentino dei Colchoneros. L’allenatore vede proprio nell’ex calciatore della Salernitana l’interprete perfetto per esaltare il suo proverbiale calcio intenso e agonisticamente cattivo.

Le dichiarazioni rilasciate dalla dirigenza madrilena suonano oggi come un vero e proprio avvertimento per tutte le altre prestigiose società interessate al cartellino del calciatore sudamericano. La concorrenza della compagine capitolina risulta particolarmente temibile per la Dea e per le pretendenti italiane, non solamente per l’indiscutibile fascino storico del club e per l’allettante possibilità di misurarsi nella Liga, ma soprattutto per la straordinaria disponibilità economica iberica. Questa potenza finanziaria potrebbe scatenare un’asta internazionale al rialzo, complicando i piani della Vecchia Signora.

