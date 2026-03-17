Edoardo Bove torna a sorridere: primo gol con il Watford e l’abbraccio dei tifosi della Roma. Il racconto di una partita emozionante

Edoardo Bove ha segnato il suo primo gol con il Watford e c’è stato un abbraccio dei tifosi della Roma. Il racconto di una partita emozionante

Un momento di altissimo spessore sportivo ed emotivo ha illuminato l’ultimo turno del calcio inglese. Edoardo Bove ha trovato la sua prima rete in Inghilterra con la maglia del Watford. Il giocatore ha siglato il definitivo 3-1 nei minuti finali del match di campionato contro il Wrexham, compagine nota a livello internazionale per essere di proprietà del celebre attore Ryan Reynolds.

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La rinascita calcistica in Championship

Questo traguardo personale rappresenta il coronamento di un lungo e difficile percorso di rinascita. Trasferitosi oltremanica nel corso del mercato di gennaio, sottoscrivendo un contratto a lungo termine valido fino al 2031, il giocatore ha finalmente ritrovato la gioia e la confidenza con il rettangolo verde ad oltre un anno di distanza dal drammatico malore accusato durante la sfida tra Fiorentina e Inter.

L’inserimento dell’italiano è stato gestito in modo graduale. Dal suo effettivo ritorno in campo, avvenuto lo scorso febbraio, ha accumulato minuti con grande costanza, senza saltare alcun impegno dal 24 febbraio a oggi. Pur partendo sempre dalla panchina, proprio in questa serata del 17 marzo ha dimostrato tutto il suo valore, trovando la via del gol ad appena 11 minuti dal suo ingresso sul terreno di gioco. Un sigillo che pesa tantissimo anche in classifica: il Watford balza al nono posto, portandosi a -5 proprio dal Wrexham, attualmente sesto e in piena zona playoff.

La festa emozionante e lo striscione giallorosso

A rubare la scena è stata soprattutto la gioia liberatoria scaturita dopo la marcatura. L’ex Roma si è lasciato andare a una corsa sfrenata verso gli spalti, festeggiando con la curva di casa e venendo portato in trionfo sulle spalle di un compagno di squadra.

L’epilogo a Vicarage Road ha poi regalato un ulteriore sussulto al cuore del calciatore. Al termine dell’incontro, il centrocampista si è recato sotto il settore che ospitava un gruppo di tifosi della Roma, giunti fino in Inghilterra appositamente per sostenerlo. I sostenitori capitolini gli hanno dedicato un omaggio toccante, esponendo uno striscione con un messaggio davvero significativo:

“Anche se lasci Roma non sarai solo”