Effetto coronavirus: il Museo del Grande Torino chiuso fino al 1° marzo in ossequio all’ordinanza del Ministero della Salute

L’allarme coronavirus, in casa granata, non ha inciso soltanto sul rinvio della gara col Parma inizialmente in programma per domenica pomeriggio. Anche il Filadelfia resterà a porte chiuse per tutta la settimana, così come sono evidenti gli effetti anche sul Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

La struttura a Villa Claretta, a Grugliasco, si è vista infatti costretta ad annunciare la chiusura preventiva fino a domenica 1° marzo, in ossequio all’ordinanza del Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte diramata domenica sera.