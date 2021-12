Effetto Mourinho: vendita boom di biglietti per il match con la Juventus

Roma Juventus: già venduti 42 mila biglietti per il match contro i bianconeri, in programma il prossimo 9 gennaio

Attesa già alle stelle in casa Roma per l’arrivo della Juventus il prossimo 9 gennaio 2022. Come riferito dal Messaggero, sono già 42 mila i biglietti venduti per il match contro i bianconeri.

La squadra di José Mourinho da inizio stagione stabilisce record su record per quanto riguarda le presenze allo stadio ed è seconda per spettatori rispetto alla capienza, con 40.896, dietro solo al Milan di Pioli.