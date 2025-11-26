Eintracht Atalanta, Palladino a Sky Sport: «Mi aspetto una prova di maturità dai miei ragazzi. Sarà una partita dura. Su Scamacca...»

Eintracht Atalanta, Palladino a pochi minuti dal match ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le parole del tecnico della Dea sulla sfida

La prima di Palladino da allenatore in Champions League contro l’Eintracht Francoforte. A pochi minuti dal match il tecnico dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Mi attendo una prova di maturità dai miei. Saremo chiamati a superare degli ostacoli, ma sono certo che ci riusciremo. La mentalità deve essere sempre offensiva anche contro squadre che si muovano tanto e giocano in modo fluido».

SCAMACCA – «A Napoli ha fatto bene. Questa è una squadra con giocatori forti e validi. Ancora li conosco poco, ma li sto scoprendo su tutti i punti di vista».

ESORDIO IN CHAMPIONS – «Siamo in uno stadio molto bello e in una competizione che sogniamo tutti. Questo vuol dire che in questi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro».

