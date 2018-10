Eintracht Francoforte-Lazio in streaming e diretta tv: dove vedere il match e le probabili formazioni

I tedeschi dell’Eintracht Francoforte ospitano la Lazio per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Europa League. La squadra tedesca tra le mura amiche della Commerzbank Arena tenteranno di far valere i favori del pronostico ed impossessarsi del primato del Girone H, staccandosi proprio dai capitolini. Le due squadre sono quindi appaiate al primo posto con tre punti con il Francoforte vittorioso nello scorso turno per 2-1 a Marsiglia e coi biancocelesti che hanno avuto la meglio all’Olimpico contro l’Apollon anch’essi per 2-1.

Eintracht Francoforte–Lazio in diretta tv e live-streaming giovedì 4 ottobre 2018 dalle ore 21:00, la partita verrà trasmessa su Sky Sport 1 e contemporaneamente in chiaro su Tv8. Live streaming disponibile solamente per gli abbonati Sky Go. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Eintracht Francoforte-Lazio

Competizione: UEFA Europa League

Quando: Giovedì 4 ottobre 2018

Fischio d’inizio: 21.00

Dove vederla in streaming: Sky Sport 1, Tv8, SkyGo

Stadio: Commerzbank Arena (Frankfurt)

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Eintracht Francoforte-Lazio: le probabili formazioni

EINTRACHT FRANCOFORTE – Con Chandler, Paciencia e Salcedo indisponibili, più Tawantha e Gerlades in dubbio, mister Hutter potrebbe optare per un 3-4-1-2 con Trapp tra i pali e davanti a sé un terzetto composto da Russ, Hasebe e N’Dika. Prima linea di centrocampo con da Costa, Torro, de Guzman e Kostic, sulla trequarti ci potrebbe essere Allan, tandem d’attacco composto da Haller e Rebic.

LAZIO – Mister Inzaghi tenendo conto delle condizioni di Lukaku, potrebbe scegliere un 3-5-1-1 con Proto in porta, Wallace, Luiz Felipe e Radu in difesa. Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic–Savic e Durmisi al centro del campo con Correa a supportare l’unica punta Ciro Immobile.

PROBABILE FORMAZIONE EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, Hasebe, N’Dika; da Costa, Torro, de Guzman, Kostic; Allan; Haller, Rebic. All. Hutter.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Luiz Felipe, Radu; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Correa; Immobile. All. Inzaghi.