El Shaarawy carica la squadra: «Roma prima? Una grande emozione e vogliamo raggiungere un grande traguardo»

El Shaarawy: «Roma, quanto è bello essere primi in classifica». Ecco le dichiarazioni attuali dell’attaccante giallorosso

Stephan El Shaarawy ha parlato con convinzione sul momento d’oro della Roma, che al momento guida la classifica di Serie A. Il “Faraone”, nelle sue dichiarazioni, ha ribadito il desiderio della squadra di non accontentarsi, puntando a lungo dominare il campionato.

El Shaarawy ha descritto il percorso della Roma come molto positivo: nonostante un attacco non ancora completamente esplosivo, la squadra ha creato tante occasioni e costruito una solida base di gioco. «Se riuscissimo a migliorare la finalizzazione – ha detto – potremmo diventare davvero una squadra completa». L’attaccante crede molto nella crescita collettiva e nella capacità di migliorare il tasso di realizzazione per trasformare le occasioni create in punti.

Sulla lotta per lo scudetto, El Shaarawy mantiene i piedi per terra: «È ancora un po’ presto per parlare di dominio assoluto, ma conosco bene i valori delle altre squadre come l’Inter e il Napoli. Al momento siamo lì, nelle primissime posizioni, e il mio obiettivo è restare lì davanti il più possibile». Con piena consapevolezza del potenziale della squadra e dei margini di miglioramento, guarda con fiducia al futuro.

Il ruolo di Gasperini è centrale nel suo ragionamento: secondo El Shaarawy, il tecnico sta portando avanti un progetto dove ogni giocatore può esprimere al massimo il proprio potenziale. «Gasperini ha la capacità di tirare fuori il meglio da ognuno di noi, sia individualmente che come collettivo», ha spiegato, sottolineando l’importanza dell’identità di squadra.

Il “Faraone” non nasconde poi il suo senso di responsabilità: sa che ci sono momenti di alti e bassi, ma invita tutti a lavorare con serietà e tranquillità per arrivare al massimo. «Ci sono tanti attaccanti in rosa – ha detto – e bisogna essere pronti quando si ha l’opportunità. L’obiettivo è mettersi a disposizione della squadra e dare sempre il meglio».

Infine, El Shaarawy esprime il suo attaccamento alla Roma: difendere la maglia giallorossa per lui è motivo di orgoglio e di grande responsabilità. Il suo desiderio è contribuire in modo decisivo e duraturo a questo progetto ambizioso, con la speranza di restare protagonisti il più a lungo possibile.

Con queste dichiarazioni, El Shaarawy mostra ambizione, lucidità e leadership: la Roma ha imboccato una strada importante, e lui vuole essere uno dei suoi pilastri.