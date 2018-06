El Shaarawy via, la Roma fissa il prezzo. Non c’è solo la Fiorentina, occhio alla Cina

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, è sul mercato. Fiorentina e due club cinesi sul Faraone: le ultimissime

Occhio alla Cina. Il Guangzhou Evergrande, che ha appena tesserato Talisca, e l’Hebei Fortune, hanno posato le loro attenzioni su Stephan El Shaarawy. L’attaccante di proprietà della Roma potrebbe essere uno dei sacrificati per fare spazio ai nuovi arrivi. La Roma conta di avere due uomini in ogni reparto, quindi anche due esterni d’attacco titolari per reparto. A sinistra dovrebbero alternarsi Justin Kluivert e Diego Perotti, a destra Cengiz Under e Berardi. Non sembra esserci spazio per El Shaa che è pronto a fare le valigie.

La Fiorentina è da tempo sulle sue tracce ma la Roma spara alto. I giallorossi, secondo Il Corriere dello Sport, sono pronti a chiedere 25 milioni di euro per l’ex attaccante del Milan. Una cifra importante. Dalla Cina rimbalzano indiscrezioni sugli interessi di Guangzhou ed Hebei che non avrebbero problemi ad accontentare la Roma e ad offrire un contratto importante all’attaccante. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo, che potrebbe anche rifiutare la Cina per continuare a giocare in Italia o comunque in un campionato più competitivo. Anche Greg Defrel è in uscita. Sull’ex attaccante del Sassuolo ci sono club stranieri ma anche ad Atalanta, Fiorentina e Sampdoria.