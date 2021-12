Napoli, Ag. Elmas: «Rinnovo? Non è il momento»

Le parole dell’Agente George Gardi del giocatore del Napoli Elmas riguardo al momento del macedone e del rinnovo

George Gardi, agente di Elmas, ha parlato a Radio Marte del futuro del suo assistito e del momento che sta vivendo il macedone. Le sue parole:

MOMENTO – «Sta trovando quella continuità che gli mancava negli anni precedenti. Prima entrava a 10′-15′ dalla fine e non è facile, adesso stanno cambiando le cose e quindi la fiducia aumenta. Ha trovato il gol decisivo contro il Milan e non solo anche in Europa League. E’ in un buon momento.»

QUALITA‘ – «Vuole essere decisivo con la sua tecnica e la sua capacità di creare superiorità numerica. Si trova bene. Può giocare in diverse zone del campo e per lui è una fortuna. Gli piace stare vicino alla porta. Il gol a San Siro è stato decisivo ma è solo l’inizio.»

VALORE – «Ha un valore importante, Elmas è un ’99 con 100 partite nel Napoli e 65 a livello internazionale, non ce ne sono tanti in giro per l’Europa. Quali siano davvero i valori suoi li deciderà il mercato.

SCUDETTO – «Credo che il Napoli se la giocherà fino alla fine con Inter e Milan.»

RINNOVO – «Il contratto è ancora lungo, non è il momento di parlarne.»