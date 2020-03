Emergenza Coronavirus: la Federcalcio tedesca propone la sospensione dei campionati

Emergenza Coronavirus: la Federcalcio tedesca ha proposto la sospensione dei campionati per fronteggiare l’epidemia

L’emergenza Coronavirus dilaga anche in Germania e il calcio si ferma come misura preventiva per contrastarne la diffusione.

Con una comunicato la DFL ha annunciato che nella riunione straordinaria andata in scena questa mattina, è stata proposta la sospensione dei maggiori campionati. Se la proposta sarà accettata, i campionati di Bundesliga e Zweite Liga saranno sospesi da lunedì fino a martedì 2 aprile. Le gare in programma questo weekend si giocheranno a porte chiuse, poi da lunedì lo stop.