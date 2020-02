Emergenza Coronavirus: si ferma anche il campionato svizzero

Emergenza Coronavirus: si ferma la Super League svizzera. La decisione deriva da una delibera del Consiglio Federale

La paura Coronavirus si diffonde anche in Svizzera. Sono state rinviate, infatti, tutte le partite della Super League e della ChallengeLeague (Serie A e Serie B svizzere).

Questa la decisione presa dalla Federcalcio svizzera, che comunica: «Tutti gli eventi che coinvolgono più di 1000 persone saranno vietati almeno fino al 15 marzo 2020». Le date di recupero di questi incontri (10 in tutto) non sono ancora state comunicate. Sono 8 i casi di Coronavirus in Svizzera.