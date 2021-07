Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano Sala: la sorella dell’ex calciatore argentino ha tentato il suicidio. È grave

Nuovo dramma nella famiglia di Emiliano Sala, l’ex calciatore del Cardiff morto nel gennaio 2019 a seguito di un incidente aereo nel Canale della Manica.

Come riportato da La Nacion, la sorella Romina ha tentato il suicidio ed è attualmente ricoverata in ospedale a Santa Fé in terapia intensiva con un respiratore artificiali. Le sue condizioni sono gravi.