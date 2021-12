Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni

TORINO – «Siamo contenti perché la gara si era messa male, occorreva maturità per mantenere equilibrio e fare le cose che sappiamo. Non è scontato che con la superiorità numerica si possa avere un vantaggio. Lo abbiamo fatto dimostrando di essere in crescita, abbiamo ancora dei margini di miglioramento».

GOL LA MANTIA – «Sono molto contento per lui, i valori morali sono indiscutibili oltre a quello che fa in campo sono importanti i comportamenti. Ci ha aiutato a vincere il derbty e stasera per pareggiarla. Ha fatto un gol meraviglioso».

RISERVE – «Non esiste una squadra titolare e una di rincalzi, con la lucidità del direttore abbiamo costruito una squadra doppia in ogni ruolo e chi gioca va dietro all’idea della squadra e si inserisce con maggior facilità perché abbiamo un ottimo substrato».

PROSSIMI IMPEGNI – «Si pensa partita per partita, ricordo a malapena contro chi giochiamo le prossime due».