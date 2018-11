Empoli, Andreazzoli: «Finché ci sarò io giocheremo a viso aperto»

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli commenta la scoppola subita contro il Napoli nonostante il bel gioco dei suoi

Una gara ben giocata dall’Empoli, ma che non ha impedito al Napoli di stravincere con un netto 5 a 1. La storia della squadra toscana in questa stagione di Serie A: bel gioco ma risultati deludenti, con una sola vittoria e il terzultimo posto in campionato. Queste le parole di Andreazzoli nel post partita: «Ringrazio Ancelotti, ma non c’erano dubbi che facesse l’analisi che ha fatto poi con me a fine partita. Mi mancavano i suoi complimenti. Non potevamo pensare di fare punti salvezza al San Paolo, ma mi aspettavo un riscontro diverso: 5 gol subiti sono tanti. Ogni cosa è da analizzare: ci dice che la squadra ha un gioco ma ci dice anche quello che non sappiamo fare bene. Utilizzeremo la legnata che abbiamo preso sotto il risultato per cercare di migliorare e analizzare bene le nostre pecche».

Un commento poi sul Napoli e sulla gara: «Il Napoli può insidiare la Juventus? Sicuramente. Oltre a loro c’è anche l’Inter. Questa sera non ci sono state grandi differenze di atteggiamento. Purtroppo abbiamo avuto tanti episodi contro. Anzi, a volte abbiamo dato una mano al Napoli che proprio non ne aveva bisogno. Il secondo gol, nella parte finale, eravamo in quattro al tiro di Mertens e avremmo potuto fare meglio. Quella è stata una nostra scemenza, un regalo per loro. Se vogliamo competere non abbandoneremo mai l’idea di imporci come squadra, almeno finché ci sarò io. Oggi siamo stati esemplari in questo senso, perché la squadra pure sul 3-1 non ha mollato. Lo dimostrano le ripartenze subite. Dobbiamo essere sostenuti da un gioco che ci dovrà permettere di raccogliere, io ne sono convinto e voglio continuare su questa strada».