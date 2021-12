Empoli, Bajrami: «Il mio modello è Zidane. Ho sofferto per le panchine»

Il trequartista dell’Empoli Bajrami si racconta in una intervista a La Gazzetta dello Sport

EMPOLI – «Giochiamo tutti da squadra, c’è allegria e amicizia e andiamo tutti d’accordo. Di giorno pranziamo sempre insieme allo stadio. E poi in campo corriamo davvero tanto. La mia partita con l’Udinese? Contento per l’assist a Pinamonti, ma preferisco i gol. Sono sincero».

ANDREAZZOLI – «Mi chiede gli uno contro uno e di giocare senza paura. E’ molto bravo, sa sempre quello che deve fare. E’ vero, mi ha lasciato in panchina e un po’ l’ho sofferta questa cosa, mi sono sempre allenato forte e pensavo di fare bene. Ma con lui il rapporto è buono e costante. E davanti siamo in tanti a lottare, ci sono solo tre posti in attacco».

RUOLO – «Preferisco giocare da trequartista, ma ho fatto anche la mezz’ala sinistra nel 4-3-3 in Svizzera. Sono destro, ma provo a usare anche il sinistro».

MODELLO – «E’ sempre stato Zinedine Zidane. Mi piaceva moltissimo quando ero nelle giovanili, è decisamente il mio modello da seguire».

MAGLIA NUMERO 10 – «Sì, sono riuscito a prenderla. In Svizzera quando ero ragazzino ero partito col 30. Poi a Empoli sono passato all’11, adesso ho conquistato la 10 che è la preferita».