Empoli, Corsi: «Parisi? Un interessamento sul finale di mercato l’anno scorso c’è stato, ma...»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato del futuro dei suoi migliori giocatori giovani. Ecco le sue dichiarazioni

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Toscana.

PAROLE – «Parisi? Un interessamento sul finale di mercato l’anno scorso c’è stato, ma noi non eravamo pronti, il segnale sarebbe stato estremamente negativo per il nostro gruppo e l’argomento si è interrotto. Se avessi le risorse di Commisso? Farei tanta confusione. Ricci lo abbiamo venduto a 9 milioni e secondo me ne vale 30, lui, Asllani e Viti li abbiamo ceduti e non sono ancora completi nella loro crescita. Ora vedo Baldanzi e Fazzini come ragazzi di grande prospettiva, ma ancora al 70% delle potenzialità anche fisiche».