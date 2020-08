Empoli, Dionisi: «Ho fatto di tutto per essere qui»

Alessio Dionisi si è presentato come nuovo allenatore dell’Empoli

Alessio Dionisi, neo allenatore dell’Empoli, si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa.

OPPORTUNITA – «Non volevo perdere questa opportunità, ho fatto di tutto per essere qui. C’è stato qualche episodio di troppo, ma avevo capito da subito che questa società mi voleva, sento la responsabilità. Dovrò essere all’altezza della fiducia che questa società ha riposto in me. Arrivare qui era un mio obiettivo».

MERCATO – «Il punto di partenza del nostro mercato sarà la conferma di alcuni calciatori, questo è già un gruppo importante. Partiremo da una struttura già delineata».